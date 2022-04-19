Москва, 19 апреля 2022, 02:15 — REGNUM Приоритетную версию гибели трёх человек в квартире жилого дома на западе Москвы назвала журналистам 18 апреля старший помощник руководителя Следственного Управления Следственного Комитета России по Москве Юлия Иванова.

Эмблема Следственного Комитета РФ
Эмблема Следственного Комитета РФ
Cbr.ru

Как пояснила Иванова, в настоящее время следователи отрабатывают приоритетную версию произошедшего. Согласно ей, глава семьи совершил убийство своей супруги, а затем несовершеннолетней дочери. После этого мужчина совершил суицид.

По данным СК Москвы и прокуратуры, тела погибших женщины, мужчины и ребёнка с признаками насильственной смерти были обнаружены 18 апреля в квартире дома, расположенного на Университетском проспекте в Москве. Убитых обнаружила родственница, которая узнала от няни и семейного доктора о том, что они не смогли попасть в квартиру и дозвониться её хозяевам.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или нескольких лиц (ст. 105 УК РФ). Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, отрабатываются различные версии гибели людей.

По данным ряда СМИ, погибший глава семьи являлся бывшим вице-президентом одного из крупных банков. Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в квартире на западе Москвы были найдены тела трёх человек. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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