Москва, 19 апреля, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Приоритетную версию гибели трёх человек в квартире жилого дома на западе Москвы назвала журналистам 18 апреля старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Cbr.ru Эмблема Следственного Комитета РФ

Как пояснила Иванова, в настоящее время следователи отрабатывают приоритетную версию произошедшего. Согласно ей, глава семьи совершил убийство своей супруги, а затем несовершеннолетней дочери. После этого мужчина совершил суицид.

По данным СК Москвы и прокуратуры, тела погибших женщины, мужчины и ребёнка с признаками насильственной смерти были обнаружены 18 апреля в квартире дома, расположенного на Университетском проспекте в Москве. Убитых обнаружила родственница, которая узнала от няни и семейного доктора о том, что они не смогли попасть в квартиру и дозвониться её хозяевам.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или нескольких лиц (ст. 105 УК РФ). Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, отрабатываются различные версии гибели людей.

По данным ряда СМИ, погибший глава семьи являлся бывшим вице-президентом одного из крупных банков. Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в квартире на западе Москвы были найдены тела трёх человек. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.