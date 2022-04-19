Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Крупнейшая международная консалтинговая компания McKinsey из-за военной спецоперации ВС РФ на Украине прекратила обслуживание клиентов в России. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба компании.

Управляющий директор McKinsey & Company Доминик Бартон U.S. Department of Agriculture

пресс-служба McKinsey «Предоставление всех услуг клиентам в России прекращено с 15 апреля 2022 года».

Решение окончательно прекратить работу со всеми российскими структурами, включая государственные и некоммерческие организации, в McKinsey объясняют желанием выполнить взятые на себя в начале марта обязательства.

Компания, специализирующаяся на задачах стратегического управления, 3 марта приостановила оказание услуг российским госкомпаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 апреля в России прекратится вещание телеканалов компании Paramount.

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