Лос-Анджелес, США, 19 апреля 2022, 02:14 — REGNUM Лиам Нисон утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, хотел бы он вернуться к роли джедая Квай-Гон Джинна, которую исполнил в фильмах «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» и «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов». Интервью с ним было опубликовано 18 апреля на портале Comicbook.
Актёр отметил, что он готов снова сыграть персонажа при условии, что речь будет идти не об очередном сериалe Disney и Lucasаilm, а о полнометражной картине. «Да, я немного сноб, когда дело доходит до телевидения, должен признать, мне просто нравится большой экран, понимаете?», — сказал Нисон.
Он также отметил, что не может поверить в то, что прошло уже 24 года с момента съёмок картины «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». «Я просто не могу поверить, куда ушло время. Это был потрясающий опыт — снимать этот фильм в Лондоне», — добавил актёр.
Напомним, 27 мая 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus состоится премьера сериала «Оби-Ван Кеноби», главную роль в котором исполнит Юэн Макгрегор. Он также впервые появился в образе этого персонажа в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».
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