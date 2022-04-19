Лос-Анджелес, США, , 02:14 — REGNUM Лиам Нисон утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, хотел бы он вернуться к роли джедая Квай-Гон Джинна, которую исполнил в фильмах «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» и «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов». Интервью с ним было опубликовано 18 апреля на портале Comicbook.

Лиам Нисон Georges Biard

Актёр отметил, что он готов снова сыграть персонажа при условии, что речь будет идти не об очередном сериалe Disney и Lucasаilm, а о полнометражной картине. «Да, я немного сноб, когда дело доходит до телевидения, должен признать, мне просто нравится большой экран, понимаете?», — сказал Нисон.

Он также отметил, что не может поверить в то, что прошло уже 24 года с момента съёмок картины «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». «Я просто не могу поверить, куда ушло время. Это был потрясающий опыт — снимать этот фильм в Лондоне», — добавил актёр.

Напомним, 27 мая 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus состоится премьера сериала «Оби-Ван Кеноби», главную роль в котором исполнит Юэн Макгрегор. Он также впервые появился в образе этого персонажа в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».

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