Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный 18 апреля обсудили по телефону ситуацию, складывающуюся в результате проведения Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер.

Марк Милли

По его словам, данный разговор продолжает регулярный «обмен мнениями и оценками продолжающегося вторжения России на Украину».

Дэвид Батлер «Председатель вновь заверил в твёрдой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина является ключевым партнёром для НАТО и прочно привержена национальному суверенитету и демократическим принципам».

На сегодняшний день Соединённые Штаты уже отправили Украине четыре партии оружия в рамках нового пакета помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Львова уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран.

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