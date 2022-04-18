Вашингтон, 19 апреля, 2022, 01:52 — ИА Регнум. Поклонники Elden Ring стали жаловаться, что их блокируют в многопользовательском режиме ролевой экшн-игры из-за необычного внутриигрового предмета. Об этом 18 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Пользователь форума Reddit, известный под ником JeSuisLePamplemous, сообщил, что столкнулся с блокировкой после того, как подобрал трусы Deathbed Smalls (технически представляют собой броню для ног), которые выкинул другой игрок, появившийся в его мире. Как выяснилось, этого предмета вообще не должно быть в игре, поскольку он был удалён перед релизом, однако желающие могут получить его при помощи популярной программы Cheat Engine.

Как выяснилось, после того, как Deathbed Smalls оказывается в инвентаре персонажа, на это реагирует античит-система Elden Ring, из-за чего игроков помещают в «карантин», т.е. они могут играть совместно только с теми игроками, которые также имеют этот статус. Пока не ясно, может ли геймер снять его, просто выбросив трусы из инвентаря. С JeSuisLePamplemous сняли блокировку после того, как он обратился в службу поддержки Bandai Namco. Отмечается, что если инцидент повторится, блокировка может стать постоянной.

Напомним, релиз Elden Ring состоялся 25 февраля 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что японской стримерше Киёши-тян удалось пройти эту игру менее, чем за минуту.