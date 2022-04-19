Вашингтон, 19 апреля 2022, 01:50 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность включения России в список стран, якобы спонсирующих террористов, заявил представитель американского Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.
«Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон», — заявил он.
Ранее американские СМИ со ссылкой на анонимные источники заявили, что Белый дом рассматривает возможность включения России в вышеупомянутый список.
Эта мера рассматривается в качестве давления на Москву из-за проведения российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. При этом глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать эту информацию.