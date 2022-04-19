Москва, , 01:47 — REGNUM История бабушки, у которой отняли и растоптали Знамя Победы украинские военные, вызвала резонанс в Организации Объединённых Наций. Такое заявление сделал 18 апреля заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Пожилая жительница украинского села вышла встречать солдат ВСУ с Красным Знаменем Цитата из видео (Валентина Бежецкая)

«Многие интересовались, коллеги в кулуарах спрашивали и звонили потом, что это за бабушка. Я отправлял видеоролик, рассказывал. Эта история действительно вызвала резонанс здесь, и я очень рад, что она и дома вызвала резонанс», — отметил Полянский.

Дипломат пояснил, что не мог не поделиться этой историей и считает, что бабушка совершила подвиг, ведь с ней могло произойти что угодно, но она не стали «хитрить или юлить», а продолжила продвигать то, во что верит.

Полянский добавил, что будет и дальше делиться в ООН подобными историями, так как они находят широкий отклик.

Напомним, на заседании Совбеза ООН Полянский рассказал о видеозаписи, широко разошедшейся в социальных сетях. Пожилая женщина радостно встречает украинских военных и выходит к ним навстречу со Знаменем Победы, перепутав их с российскими военнослужащими. Украинский боец отдаёт бабушке пакет с продуктами, но забирает у неё Знамя и начинает топтать. Увидев это, женщина отказывается от еды, возвращает пакет украинским военным и требует вернуть Знамя Победы, за которое воевали её родители.

Видеоролик вызвал широкий отклик, не оставив равнодушными практически никого. Бабушка со Знаменем Победы стала одним из символов мужества, бесстрашия и силы духа для тысяч людей. Изображение украинской бабушки со Знаменем Победы появилось на зданиях и баннерах в России, а в городе Воронеже было принято решение установить деревянную скульптуру украинской бабушки ко Дню Победы.

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