Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Американский рэпер Pusha T (Терренс ЛеВарр Торнтон) сообщил дату премьеры своего нового альбома It’s Almost Dry. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 18 апреля.

Pusha T и Канье Уэст Скриншот YouTube

Теперь релиз проекта официально намечен на 22 апреля 2022 года. Известно, что исполнительными продюсерами пластинки стали Канье Уэст (Йе) и Фаррелл Уильямс.

Напомним, что Pusha T начал музыкальную деятельность в начале 1990-х годов в качестве участника дуэта Clipse. С 2010 года активно занимается сольной карьерой.

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