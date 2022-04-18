Вашингтон, 19 апреля, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США смягчил ограничения для граждан, которые планируют выехать за рубеж. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно, коронавирус

Речь идет о списке «четвертого» уровня, согласно которому действует рекомендация не посещать 90 стран и территорий мира из-за опасной ситуации с коронавирусом даже вакцинированным лицам. В CDC отметили, что теперь будут использовать эту меру только «в исключительных обстоятельствах» при «чрезмерно высоком» росте заболеваемости COVID-19 в какой-либо стране.

Вместе с тем в США действует рекомендация по списку «третьего» уровня, в соответствии с которым гражданам без прививки от коронавирусной инфекции рекомендуется воздержаться от визитов в более чем 120 стран и территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США собираются провести в мае второй глобальный саммит по борьбе с коронавирусом с целью привлечения пожертвований на вакцины от COVID-19.