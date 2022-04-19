Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Президент США Джо Байден в настоящее время не планирует поездки на Украину. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 18 апреля заявила в ходе регулярного брифинга.

Джен Псаки (сс) The White House

Джен Псаки «Это не изменилось… Президент не планирует ехать».

Однако из слов Псаки следует, что если бы планы визита на Украину кого-либо из высокопоставленных американских чиновников и рассматривались, из соображений безопасности это бы не освещалось.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президенту США Джо Байдену в ближайшее время желательно посетить Украину.

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