Байден не планирует ехать на Украину — Псаки
Вашингтон, 19 апреля, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в настоящее время не планирует поездки на Украину. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 18 апреля заявила в ходе регулярного брифинга.
(сс) The White House
Джен Псаки
«Это не изменилось… Президент не планирует ехать».
Однако из слов Псаки следует, что если бы планы визита на Украину кого-либо из высокопоставленных американских чиновников и рассматривались, из соображений безопасности это бы не освещалось.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президенту США Джо Байдену в ближайшее время желательно посетить Украину.