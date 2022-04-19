Манила, , 01:18 — REGNUM Компенсацию развивающимся государствам должны выплатить развитые страны за ущерб, вызванный изменением климата. Такое заявление сделал 18 апреля президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает Филиппинское агентство новостей.

Родриго Дутерте Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Дутерте, Филиппины испытывают наибольший риск влияния климатического кризиса из-за тайфунов, которые происходят в стране около 20 раз в год. Как пояснил Дутерте, его страна принимает главный удар стихии из-за загрязнений, которые допустили другие страны.

Также Дутерте уточнил, что Филиппины страдают больше других из-за изменений климата. Обвиняя развитые страны во влиянии на климат планеты, Дутерте отметил, что в таких странах значительно больше заводов, а у некоторых из них в индустриальных зонах предприятия «на каждом шагу». Поэтому такие страны являются «самыми крупными источниками эмиссии углерода в мире». По этой причине богатые страны, не затронутые разрухой, должны платить за ущерб Филиппинам.

Принимая во внимание факт, что он в следующем месяце после выборов уйдёт с поста президента, Дутерте выразил надежду на то, что его преемник будет придерживаться более эффективной политики в сфере изменения климата.

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