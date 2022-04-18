Манила, 19 апреля, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Компенсацию развивающимся государствам должны выплатить развитые страны за ущерб, вызванный изменением климата. Такое заявление сделал 18 апреля президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает Филиппинское агентство новостей.

Иван Шилов ИА REGNUM Родриго Дутерте

По мнению Дутерте, Филиппины испытывают наибольший риск влияния климатического кризиса из-за тайфунов, которые происходят в стране около 20 раз в год. Как пояснил Дутерте, его страна принимает главный удар стихии из-за загрязнений, которые допустили другие страны.

Также Дутерте уточнил, что Филиппины страдают больше других из-за изменений климата. Обвиняя развитые страны во влиянии на климат планеты, Дутерте отметил, что в таких странах значительно больше заводов, а у некоторых из них в индустриальных зонах предприятия «на каждом шагу». Поэтому такие страны являются «самыми крупными источниками эмиссии углерода в мире». По этой причине богатые страны, не затронутые разрухой, должны платить за ущерб Филиппинам.

Принимая во внимание факт, что он в следующем месяце после выборов уйдёт с поста президента, Дутерте выразил надежду на то, что его преемник будет придерживаться более эффективной политики в сфере изменения климата.