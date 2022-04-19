Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Команда американского президента Джо Байдена хочет, чтобы глава Белого дома начал больше внимания уделять внутренней политике, а не Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Союзники Белого дома выражают обеспокоенность тем, что избиратели могу счесть, что президент более поглощен международными делами, чем внутренними», — отмечают авторы статьи.

Отмечается, что жители США уже устали от чрезмерного внимания, уделяемого Белым домом Украине. Сейчас американских избирателей больше интересуют меры по поддержке граждан в условиях роста инфляции и экономического кризиса. Политологи не исключают, что это может определить результаты промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN заявил, что президент США Джо Байден лишился поддержки молодого поколения. По его данным, рейтинг главы Белого дома среди молодежи упал до 39%.