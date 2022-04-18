Триполи, 19 апреля, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Организация выборов в Ливии стала одной из тем встречи главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абделя Хамида Дбейбы и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, 18 апреля сообщило агентство Algeria Press Service.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

Премьер-министр отметил, что представил алжирскому лидеру планы ливийского правительства «по реализации выборного проекта, а также транзита от переходного периода к стабильности» в стране.

Дбейба и Теббун подчеркнули важную роль Алжира в поддержке выборов в Ливии. Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран, включая совместную деятельность в нефтегазовом секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля учредительное собрание по разработке проекта конституции Ливии выступило против предложений, выдвинутых ливийским парламентом.