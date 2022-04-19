Тбилиси, 19 апреля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В грузинской столице прошла акция протеста армрестлеров-инвалидов, сообщает 18 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Jnadler1 Армрестлинг

Армрестлеры снова собрались у министерства спорта. Они требуют денег, чтобы поехать на соревнования. Команда не знает, смогут ли они в мае отправиться на чемпионат Европы в Будапешт.

Три месяца назад на чемпионате мира эти армрестлеры принесли Грузии 18 золотых медалей.

«В связи с этим сегодня стыдно и обескураживающе, что команду номер один в мире не пускают на соревнования. Это тот вопрос, когда ни президент федерации, ни министр спорта с нами не связываются. В этом случае вы не можете отделять спорт и политику друг от друга», — сказал армрестлер-инвалид Леван Махатадзе.

Спортсмены утверждают, что они должны перед каждым соревнованием упрашивать чиновников выделить им средства. Спортсмены пожаловались, что в прошлый раз они сами пытались помочь друг другу, занимали деньги, и никто до сих пор не возместил эти расходы.

«После предыдущих митингов мы взяли деньги на поездку в долг. Я пришёл сюда сейчас, и складывается та же самая картина. Нам сказали, что это им не интересно. Мы столько лет в этом спорте, а нам так и не могут ничего ответить», — сказал Бесо Лекиашвили, чемпион Европы и мира.

Чемпионат Европы стартует 6 мая, а никто из чиновников министерства со спортсменами ещё не встретился.