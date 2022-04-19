Альмерия, Испания, 19 апреля 2022, 09:44 — REGNUM Испанская певица Rosalía (Розалия Вила Тобелья) сделала анонс предстоящих мировых гастролей. Об этом пишет издание Variety вечером 18 апреля.

Rosalía
Rosalía
Кадр из видео Motomami

Так, масштабное турне исполнительницы стартует 6 июля 2022 года в Альмерии (Испания) и включит в себя 46 концертов в различных странах мира. Сам тур организован в поддержку недавнего альбома артистки под названием Motomami.

Напомним, что Rosalía заявила о себе в 2017 году, представив дебютный альбом Los ángeles. Позднее певица сумела расширить аудиторию с помощью успешных совместных работ с Билли Айлиш, The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе), Travis Scott (Жак Берман Уэбстер II) и другими популярными музыкантами.

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