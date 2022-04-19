Альмерия, Испания, 19 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Испанская певица Rosalía (Розалия Вила Тобелья) сделала анонс предстоящих мировых гастролей. Об этом пишет издание Variety вечером 18 апреля.

Кадр из видео Motomami Rosalía

Так, масштабное турне исполнительницы стартует 6 июля 2022 года в Альмерии (Испания) и включит в себя 46 концертов в различных странах мира. Сам тур организован в поддержку недавнего альбома артистки под названием Motomami.

Напомним, что Rosalía заявила о себе в 2017 году, представив дебютный альбом Los ángeles. Позднее певица сумела расширить аудиторию с помощью успешных совместных работ с Билли Айлиш, The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе), Travis Scott (Жак Берман Уэбстер II) и другими популярными музыкантами.