Нью-Йорк, США, , 01:02 — REGNUM Американская управляющая компания Apollo Global Management может оказать содействие предпринимателю Илону Маску или другим возможным претендентам в попытке купить социальную сеть Twitter. Об этом со ссылкой на источники 18 апреля сообщает газета The Wall Street Journal.

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По их данным, Apollo рассматривает возможность предоставить Маску или другим вероятным покупателям необходимый для тендера кредит. В качестве другого варианта Apollo изучает перспективы сотрудничества с компанией Twitter подчинённой ей компании Yahoo.

Напомним, 14 апреля Маск выступил с предложением купить социальную сеть Twitter по цене $54,2 за акцию, что составляет $41,39 млрд. В настоящее время в его руках находится 9,2% акций компании.

Как сообщало ИА REGNUM, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск рассматривает возможность привлечения своих деловых партнёров для покупки компании Twitter.

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