Джакарта, 19 апреля 2022, 00:49 — REGNUM Один человек погиб при обрушении здания минимаркета в провинции Южный Калимантан в Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местных спасателей.
Сообщается, что здание обрушилось днем 18 апреля. По предварительным данным, погиб один человек, шестеро пострадали, еще множество людей находятся под обломками. В настоящее время спасатели пытаются разобрать завалы и эвакуировать людей.
Отмечается, что обрушение двухэтажного здания произошло в то время, когда люди обычно посещают рынок для покупки продуктов. В связи с этим спасательные службы не исключают, что под обломами находится много людей. Спасательная операция продолжается, других подробностей пока не приводилось.