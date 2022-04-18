Джакарта, 19 апреля, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Один человек погиб при обрушении здания минимаркета в провинции Южный Калимантан в Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местных спасателей.

(сс) Prayitno Индонезия

Сообщается, что здание обрушилось днем 18 апреля. По предварительным данным, погиб один человек, шестеро пострадали, еще множество людей находятся под обломками. В настоящее время спасатели пытаются разобрать завалы и эвакуировать людей.

Отмечается, что обрушение двухэтажного здания произошло в то время, когда люди обычно посещают рынок для покупки продуктов. В связи с этим спасательные службы не исключают, что под обломами находится много людей. Спасательная операция продолжается, других подробностей пока не приводилось.