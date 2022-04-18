Севастополь, 19 апреля, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Военные парады в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая пройдут в десяти городах на юге России, торжества в честь Дня Победы состоятся более чем в 80 городах — местах дислокации соединений, воинских частей и подразделений Южного военного округа (ЮВО). Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ЮВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Парад Победы!

пресс-служба ЮВО «Парады пройдут 9 мая в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Каспийске, Симферополе и Новочеркасске».

В военных парадах на юге России будет задействовано порядка 12 тысяч военнослужащих ЮВО и других ведомств, более 300 единиц современного вооружения, военной техники и авиации. В празднике Победы также примет участие историческая техника времён Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на текущей неделе будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.