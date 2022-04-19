Вашингтон, 19 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Американский рэпер Кендрик Ламар объявил дату выхода новой пластинки. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вечером 18 апреля.

NME Кендрик Ламар на Супербоуле

Так, выход нового альбома артиста под названием Mr. Morale & The Big Steppers запланирован на 13 мая 2022 года. К слову, предстоящий релиз станет уже пятым полноформатным проектом в дискографии Ламара и первым с 2017 года.

Напомним, что 14 апреля 2017 года состоялась премьера четвёртого альбома Кендрика Ламара под названием DAMN. Позднее пластинка получила две номинации на «Грэмми» в категориях «Лучший рэп-альбом» и «Лучший альбом года».