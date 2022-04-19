Кейптаун, , 00:23 — REGNUM Правительство Южно-Африканской Республики объявило в стране стихийное бедствие из-за наводнений в восточной провинции Квазулу-Натал, 18 апреля сообщили в пресс-службе президента ЮАР.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

Ранее сообщалось, что природный катаклизм унес жизни не менее 443 человек в регионе и затронул более 30 тысяч жителей. Власти приказали направить в Квазулу-Натал 10 тысяч военнослужащих для помощи пострадавшим и поиска пропавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от наводнений на востоке Южно-Африканской Республики превысил 10 млрд рандов ($684,58 млн). Стихия повредила около 13,5 тысячи зданий и полностью разрушила 4 тысячи административных строений и домов.