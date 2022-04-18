Вашингтон, 19 апреля, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Поклонники Marvel обратили внимание, что в трейлере фильма «Тор: Любовь и гром» присутствует сцена, взятая из серии комиксов «Тор: Бог грома». Об этом 18 апреля сообщил портал GamesRadar.

Цитата из к/ф «Мстители: финал». реж Энтони Руссо. Джо Руссо. 2019. США Крис Хемсворт в роли Тора

Фанаты заметили, что сцена, в которой Тор показан на фоне огромного поверженного монстра, практически один в один воссоздаёт одну из страниц комикса. Таким образом, можно отметить, что в основу будущей картины ляжет не только история, рассказанная в комиксах «Могучий Тор» Джейсона Аарона, но и творчество хорватского художника Эсада Рибича, который выступил в качестве партнёра Аарона.

Напомним, премьера фильм Marvel «Тор: Любовь и гром» состоится в США 6 мая 2022 года. Главные роли в картине режиссёра Тайки Вайтити исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон.