Нью-Йорк, США, , 00:14 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 апреля снижением на фоне инфляционных рисков и продолжения сезона корпоративной отчётности.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 39,54 пункта (0,11%), до уровня 34 411,69 пункта. S& P 500 подешевел на символические 0,90 пункта (0,02%), до уровня 4391,69 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 18,72 пункта (0,14%), до уровня 13 332,36 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,45 (0,42%), до уровня $106,98 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 апреля снижением на фоне данных о рекордной инфляции и старта сезона корпоративной отчётности.

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