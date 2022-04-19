Тбилиси, , 00:16 — REGNUM Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о намерении проводить широкое строительство в интересах министерств обороны и внутренних дел, сообщает 18 апреля gov. ge.

Грузинские солдаты President.gov.ge

«Это моё и министра внутренних дел большое желание, и мы вместе решили, что построим полицейский городок на 1000 квартир для наших героев-полицейских. Мы начнём этот проект в этом году, мы уже начали подготовительные работы, место выбрано. Идея заключалась в том, чтобы реализовать упомянутый проект на улице Джикия, где располагалась база полицейского спецназа. Мы перенесём эту базу в другое место, и на этом месте будет построен жилой комплекс на 1000 квартир, полицейский городок, подобный тому, который мы построили для наших солдат-героев во время моего пребывания на посту министра. Вы помните, что мы построили армейский городок на 1000 квартир, который будет сдан нашим солдатам в сентябре. Подобный городок будет построен и для наших полицейских. Условия будут такими же, как и для армии, то есть нашим полицейским будут платить эквивалент $ 100 за квадратный метр, всё` остальное будет покрываться государством. Я думаю, что это не должен быть одноразовый проект, он должен продолжаться, это должно быть дополнительной мотивацией для наших полицейских. Наш долг — почтить службу тех людей, которые жертвуют собой ради нашего народа и нашей страны», — сказал премьер-министр.

Премьер-министр отметил, что также планируется отремонтировать все здания и базы полиции и привести их в соответствие с европейским стандартом, ориентировочная стоимость этих работ составляет около 300−350 миллионов лари ($ 98−114 млн.). Также планируется построить не только в Тбилиси, но и в регионах новые здания для полиции. Работы должны начаться в этом году и завершиться через три года.

Ираклий Гарибашвили сказал, что в министерстве обороны ведутся очень важные инфраструктурные работы по различным направлениям. Премьер-министр рассказал о строительстве новой, современной базы для сил специальных операций в Мухровани под Тбилиси, где в этом году начнутся масштабные работы.

«Мы хотим, чтобы это была одна из самых образцовых баз в регионе. Работы там начались, но мы говорим о масштабных работах, которые начнутся в этом году и будут завершены через два-три года, и у нас будет одна из самых образцовых современных военных баз. Мы также хотим построить кадетский лицей в восточной Грузии. Как вы знаете, в Кутаиси есть один кадетский лицей, который очень популярен среди населения, и мы хотим построить аналогичный кадетский лицей в Тбилиси, в районе Крцаниси. Это будет важный образовательный центр для воспитания молодежи в военном, патриотическом духе. Аналогичный лицей очень успешно работает в Кутаиси, а второй будет в Тбилиси», — сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, также планируется начать работу над концепцией военного музея, которая была временно приостановлена из-за пандемии.