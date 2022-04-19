Рим, , 00:09 — REGNUM Вероятное отсутствие туристов из России лишит экономику Италии нескольких миллиардов евро в год, с такой оценкой выступили 18 апреля в национальной службе статистики.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Граждане России, по данным на 2018 год, в среднем тратили в Италии по 145 евро в день, занимая по этому показателю четвертое место.

В 2013 году турпоток из России достиг отметки в 8 миллионов человек, после событий 2014−2015 годов он несколько снизился, но к 2019 году вновь вырос — до 6 миллионов человек.