Рим, 19 апреля, 2022, 00:02 — ИА Регнум. От 11 до 15 миллионов жителей Италии и иностранных туристов проводят по крайней мере несколько дней на море и в исторических городах страны в пасхальную неделю (17−24 апреля), с такими оценками выступили профильные бизнес-ассоциации 18 апреля.

Флоренция

Туристический поток все еще заметно ниже, чем в докризисном 2019 году, однако показатели 2021 года заметно превышены, для рынка это становится большим подспорьем, отметили эксперты.

«Мы видим прекрасную весну и ждем хорошего лета», — так оценил туристический поток министр туризма Массимо Гаравалья.