Вашингтон, 18 апреля 2022, 23:51 — REGNUM Самый титулованный лауреат «Грэмми» 2021 года Джон Батист дебютирует в качестве актера в предстоящем ремейке фильма Блица Базавула «Цветы лиловые полей». Об этом 18 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Джон Батист
Джон Батист
Скриншот The Line Of Best Fit

Джон Батист, получивший в этом году пять «Грэмми» (больше, чем любой другой артист), был утвержден на участие в предстоящем ремейке фильма 1985 года «Цветы лиловые полей».

Как сообщает источник, это станет актерским дебютом Батиста в полнометражном кино. Режиссером ремейка станет Блиц Базавул, а Батист сыграет Грейди, мужа Шуг Эйвери (которую играет Шуг Эйвери).