Вашингтон, 18 апреля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Самый титулованный лауреат «Грэмми» 2021 года Джон Батист дебютирует в качестве актера в предстоящем ремейке фильма Блица Базавула «Цветы лиловые полей». Об этом 18 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот The Line Of Best Fit Джон Батист

Джон Батист, получивший в этом году пять «Грэмми» (больше, чем любой другой артист), был утвержден на участие в предстоящем ремейке фильма 1985 года «Цветы лиловые полей».

Как сообщает источник, это станет актерским дебютом Батиста в полнометражном кино. Режиссером ремейка станет Блиц Базавул, а Батист сыграет Грейди, мужа Шуг Эйвери (которую играет Шуг Эйвери).