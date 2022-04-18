Тбилиси, 18 апреля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о намечаемой многомиллиардной программе строительства в стране, сообщает 18 апреля gov. ge.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«В целях поддержания экономического роста и дальнейшего его увеличения я хотел бы представить наши решения обществу. Мы разработали инициативу, объявленную мной несколько недель назад, касающуюся ускорения экономического роста в целом, улучшения общественной инфраструктуры, масштабной программы строительства, и сегодня мы уже запускаем масштабную программу строительства», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр рассказал о проектах, которые должны быть начаты в этом году и осуществлены в течение трёх-четырёх ближайших лет.

Общий объем финансирования должен составить примерно 3 миллиарда лари (около $ 1 млрд.). Программа позволит создать 20 000 новых рабочих мест. Правительство намеренно привлечь в строительный сектор дополнительные финансовые ресурсы с помощью гарантированного заказа. Правительство будет реализовывать запланированные проекты с опережением графика, и всё это поможет экономике. Кроме того, оно будет поддерживать бизнес, и будут созданы новые рабочие места.

По словам Гарибашвили, за последние восемь-девять лет построено 175 школ и отремонтировано около 240 школ, но этого недостаточно, поэтому планируется отремонтировать 800 школ, построить 80 новых, возвести по всей стране 90 детских садов и отремонтировать 412. На это будет выделено около миллиарда лари ($ 300 млн.).

Правительство начинает масштабный проект в направлении обеспечения вынужденных переселенцев квартирами. Как отметил премьер-министр, несмотря на то, что тысячи вынужденных переселенцев были легализованы и получили квартиры, проблема по-прежнему велика, и многие тысячи вынужденных переселенцев до сих пор не имеют квартир.

«Поэтому мы запускаем масштабный проект, до 13 тысяч семей вынужденных переселенцев получат квартиры в ближайшие три-четыре года. Часть из них будет легализована, около шести тысяч вынужденных переселенцев получат дома в рамках программы «Сельский дом», а для семи тысяч семей вынужденных переселенцев будут построены новые, современные стандартные здания, и им будут предоставлены современные стандартные квартиры с полным ремонтом, что является нашим обязательством. В этом году в Кутаиси будет завершено строительство 700 квартир, которые будут переданы семьям вынужденных переселенцев осенью и весной, сейчас, как я уже упоминал, начнётся строительство новых зданий в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди и Боржоми. Это масштабный проект, который должен быть завершен максимум за три-четыре года», — отметил премьер-министр.

Кроме того, в ближайшие три года планируется завершить проект водоснабжения в каждом муниципалитете и обеспечить круглосуточное водоснабжение в каждом муниципалитете, в каждом городе. Проект будет профинансирован примерно на 350 миллионов лари ($ 114 млн).

По словам премьер-министра, одним из главных приоритетов будут спорт и культура. Были приняты необходимые проекты, и по всей стране начнётся ремонт всех театров, а также во всех муниципалитетах будут построены спортивные комплексы.