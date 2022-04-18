Вашингтон, 18 апреля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Трёхдневный визит в Брюссель запланировала заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман, сообщили 18 апреля в пресс-службе Госдепа США.

Венди Шерман

Уточняется, что начнётся поездка завтра, 19 апреля. Представитель Госдепа встретится с рядом политиков и дипломатов из ЕС. В качестве одной из тем переговоров намечена ситуация на Украине. Шерман обсудит её с «с союзниками по НАТО и партнёрами из ЕС».

Кстати, если говорить о российской теме, свою лепту в переговоры с европейцами внесёт координатор Центра глобального взаимодействия Лиа Брэй, подготовившая вопросы «использования Кремлём дезинформации» по Украине.