Тирана, , 23:52 — REGNUM Глава парламентской фракции правящей Социалистической партии Албании Таулянт Бала 18 апреля заявил о начале сбора кандидатур на пост президента страны.

Илир Мета — президент Албании OSCE Parliamentary Assembly

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик призвал граждан и представителей оппозиции также предлагать свои кандидатуры и присылать их на почту grupips@parlament. al.

Каждый депутат социалистической партии вправе представить три желательных кандидатуры. Напомним, в Албании президент избирается парламентом. Выборы состоятся 24 мая 2022 года.

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