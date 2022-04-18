Тирана, 18 апреля, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции правящей Социалистической партии Албании Таулянт Бала 18 апреля заявил о начале сбора кандидатур на пост президента страны.

OSCE Parliamentary Assembly Илир Мета — президент Албании

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик призвал граждан и представителей оппозиции также предлагать свои кандидатуры и присылать их на почту grupips@parlament. al.

Каждый депутат социалистической партии вправе представить три желательные кандидатуры. Напомним, в Албании президент избирается парламентом. Выборы состоятся 24 мая 2022 года.