Зубин Поток, 18 апреля 2022, 23:51 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 18 апреля прокомментировал участившиеся случаи нападения на полицейских.

Альбин Курти
Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за последнюю неделю было предпринято пять нападений на пограничников в Зубине Потоке, использовались ручные гранаты и автоматы Калашникова.

По словам Курти, целью нападения было убийство полицейских, которые «по счастливой случайности понесли только материальный ущерб».

Политик подчеркнул, что в МВД и полиции Косово проводится исследование обстоятельств случаев покушений, и что к сербским нелегальным структурам и организованной преступности «не проявят ни грамма терпимости».

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