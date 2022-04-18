Сербия, 18 апреля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 18 апреля прокомментировал участившиеся случаи нападения на полицейских.

Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за последнюю неделю было предпринято пять нападений на пограничников в Зубине Потоке, использовались ручные гранаты и автоматы Калашникова.

По словам Курти, целью нападения было убийство полицейских, которые «по счастливой случайности понесли только материальный ущерб».

Политик подчеркнул, что в МВД и полиции Косово проводится исследование обстоятельств случаев покушений, и что к сербским нелегальным структурам и организованной преступности «не проявят ни грамма терпимости».