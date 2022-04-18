Рим, , 23:30 — REGNUM Резкий рост цен на кукурузу может обернуться большими проблемами для Италии, отметили 18 апреля в сельскохозяйственной бизнес-ассоциации Coldiretti.

Кукуруза Pxhere.com

Италия закупает за рубежом чуть менее половины (47%) от общего объема используемой кукурузы, напомнили эксперты.

При этом проблемы с закупкам могут усугубить и без того сложную ситуацию с мясным и молочным производствами, добавили в Coldiretti.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.