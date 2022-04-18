Вологда,
18 апреля 2022, 23:26 — REGNUM Вологодские власти на фоне снижения заболеваемости ковидом отменили запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, сообщает региональное правительство.
Массовая сцена
Цитата из к/ф «Иисус Христос – суперзвезда». реж Норман Джуисон. 1973. США
«За последнюю неделю заболеваемость снизилась еще на 15%. Ежедневно фиксируют порядка 140 новых случаев заболевания коронавирусом. Продолжает снижаться и количество госпитализаций. За последнюю неделю – на 24%», — пояснила заместитель губернатора Лариса Каманина.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области подготовят масштабную программу празднования Дня Победы.