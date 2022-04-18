История вопроса

Власти регионов России начали ограничивать посещение общественных пространств, разрешая его только для обладателей QR-кодов - привитых или перенесших коронавирус и сохранивших высокий уровень антител. Обсуждается также возможность ограничения продаж отдельных наименований продуктов - в частности, алкоголя. На федеральном уровне разрабатывается законопроект об обязательном использовании QR-кодов для посещения магазинов и кафе, а также для пользования транспортом.