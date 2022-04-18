Париж, , 23:25 — REGNUM В переговорах с Россией по Украине нельзя допустить обострения, недопустимо вступление в войну с РФ, заявил 18 апреля французский президент Эммануэль Макрон в эфире France 5.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя своё участие в урегулировании ситуации на Украине, Макрон заявил, что в последние дни он меньше взаимодействовал с российским президентом Владимиром Путиным, ведь во Франции идут выборы.

Он пояснил, что, несмотря на происходящие сегодня события, нужно «готовиться к миру, а это невозможно без диалога с Россией», причём нужен и диалог европейских стран с Москвой, и Парижа – в частности.

Эммануэль Макрон «Кроме того, мы должны будем стать одной из стран – гарантов будущего мира. История и география упрямы – Россия здесь, в Европе».

Французский лидер добавил, что вопрос так называемых красных линий, если его задавать, вынуждает обозначать действия, «которые мы готовы предпринять». Не хотелось бы, чтобы эти действия сделали в итоге Францию фактическим участником войны с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон заявил, что намерен снова провести переговоры с Путиным и Зеленским