Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен намеренно пропустит часть заседаний саммита G20 в знак протеста против участия России в мероприятии, сообщает 18 апреля Reuters.

США и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Йеллен также продолжит требовать от Международного валютного фонда и Всемирного банка усилить давление на Москву, рассказали два высокопоставленных источника в министерстве финансов США.

Отмечается, что министерство стремится всеми силами помешать странам, пытающимся обойти антироссийские санкции, а решение Йеллен избегать заседаний с участием российских представителей призвано продемонстрировать позицию США, согласно которой Россия должна быть исключена из глобальных финансовых институтов.

Напомним, ранее стало известно, что министр финансов России Антон Силуанов может принять участие в некоторых встречах G20 в онлайн-режиме.