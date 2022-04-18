Скопье, , 23:28 — REGNUM Глава Альянса за албанцев в Северной Македонии Зиадин Селя 18 апреля выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что его партия потребует ограничения числа мест работы казино.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Альянс за албанцев внесет законопроект о внесении изменений в закон об азартных играх, согласно которому их размещение будет возможно лишь в пятизвездочных отелях.

По замыслам оппозиционеров, после вступления законопроекта в силу, работникам и хозяевам игорных заведений будет дан год на расформирование заведений, а доходы от работы игорных заведений в оставшихся будут передаваться на развитие спорта.

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