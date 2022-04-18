Москва, , 23:16 — REGNUM Блогер Дмитрий «Сыендук» Карпов раскритиковал российский аналог YouTube, сервис Rutube. Он опубликовал пост на эту тему в своём аккаунте в Twitter.

Сыендук Иван Шилов © ИА REGNUM

Сыендук назвал платформу «мусорной», а также заявил, что ей пользовались несколько лет назад для выкладывания «пиратских переводов аниме». «Сегодня там даже этого нет. За всё время RuTube не смог раскачаться, и сейчас не сможет, даже если YouTube заблочат. RuTube — это изначально провальный сервис, это ларёк шаурмы с перевёрнутым логотипом Макдоналдс, нелепая копия более успешного проекта, где даже само название выдаёт всю его суть», — считает блогер.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Карпов — блогер и актёр озвучивания. Он подарил свой голос персонажам из мультфильмов «Angry Birds в кино», «Полный расколбас», мультсериала «Рик и Морти» и других проектов.

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