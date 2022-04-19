Белград, , 00:07 — REGNUM Четыре торговых центров в сербских городах Белград и Ниш 18 апреля были эвакуированы из-за информации о бомбах, якобы заложенных в торговых зданиях.

Торговый центр

После 14:00 дня в полицию Белграда поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве в большом торговом центре «Галерея». Посетители торгового центра были эвакуированы, антитеррористический отряд белградской полиции незамедлительно начал проверку помещения.

В это же время полиция города Ниш на юге Сербии получила информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из торговых центров в городе.

В течение дня поступили еще два анонимных звонка о бомбах в двух крупных торговых центрах в Белграде, передает агентство «Бета».

Пока нет информации о том, получены ли все звонки из одного источника.

Напомним, что сербская полиция регулярно получает ложные сообщения о том, что на авиарейсах Белград-Москва заложена бомба. Президент Александр Вучич ранее заявил, что звонки, по всей вероятности, поступают из Украины.