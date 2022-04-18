Бразилиа, 18 апреля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару назначил исполнительного секретаря Виктора Годой Вейгу новым министром образования. Об этом сообщает 18 апреля новостное агентство Poder360.

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Вейга ранее служил в министерстве образования на второй по значимости должности исполнительного секретаря министерства с июня 2020 года до марта 2022 года, когда он временно принял на себя обязанности уходящего экс-министра Милтона Рибейро.

Рибейро подал в отставку 28 марта 2022 года после того, как СМИ обнародовали аудиозапись с доказательствами его причастности к коррупции. Он провел на должности министра образования 20 месяцев, заменив на посту Авраама Вайтрауба. Таким образом, Вейга станет уже четвертым министром образования Бразилии с 2019 года.