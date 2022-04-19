19 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 07:28 — REGNUM Информация, согласно которой общий товарооборот между Российской Федераций и Индией увеличился по сравнению с 2020 годом на 46,5 процента, причём торговый оборот между Москвой и Индией в 2021 году вырос на 62,7 процента, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Евгений Лансере. Заморская торговля (фрагмент). 1917

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"Санкции должны были изолировать Россию от мира! Но остался без тепла и хлеба сам Запад. Что-то явно пошло не так. Интересно, что об этом обо всём думает старый Джо. Или он совсем потерялся, протягивая руку невидимому инопланетянину?» — интересуется Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что план Запада, заключающийся в том, чтобы загнать российскую экономику в угол и лишить её рынков сбыта, полностью провалился.

«Ну, так кто там собирался «закрыть» Россию от всего мира? Закроете одну дверь — мы откроем другую», — указывает Денис М.

«Наша продукция, по мнению Запада, никому не нужна. Так не нужна, что её с руками отрывают. Вот и верь теперь этому Западу», — пишет Виталий Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что благодаря хорошим отношениям с Индией и Китаем Российская Федерация может быть уверена в своём благополучном будущем.

«Видимо, Запад не предполагал, что с Россией останутся Китай и Индия. Причём это две самые крупные страны с наибольшим количеством населения. Это прекрасные рынки сбыта для России. Лучше партнёров для нашей страны не найти», — уверен Артём О.

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Часть людей полагает, что Индия — не только выгодный для России рынок сбыта, но и прекрасный поставщик огромного числа товаров.

«Запад снова жидко обгадился, когда думал, что Россия не найдёт других покупателей и поставщиков. Не только нашла, но ещё и прибавила в их количестве», — написал Панкрат Х.

«Отличные новости. Очень жду качественный ответный товарооборот со стороны Индии. Там ведь не только одежду шьют», — отметил Юра Л.

Ряд пользователей указывает на то, что России пора присмотреться и к другим континентам.

«С южной Америкой тоже надо налаживать отношения, увеличивать товарооборот. Пшеницу вместо Европы можно в Африку поставлять, там люди голодают. Кстати, из-за антироссийских санкций ещё больше бедных стало на планете. Все эти бедные — наши новые покупатели», — подметил Василий Е.

«Всё у нас в стране нормально будет. Главное, чтобы было что продавать. А кому продавать — это уже второстепенная проблема. На хороший товар спрос всегда найдётся», — убеждена Елена Н.

Нашлись и те, кто призывают полностью отказаться от зависимости от доллара и перейти на расчёты в национальных валютах.

«Пожалуйста, цифры в рублях или рупиях отныне называйте. Это важно для граждан, так как доллар — ненадёжная валюта. Хватит нам зависеть от этой бумажки. Назвался груздем — полезай в кузов, как говорится. Пора весь товарооборот переводить в национальные валюты», — требует Александра Л.

Напомним, 18 апреля на сайте мэра Москвы Сергея Собянина была опубликована информация, согласно которой торговый оборот между российской столицей и Индией в 2021 году вырос на 62,7 процента. Отмечается также, что общий товарооборот между странами увеличился по сравнению с 2020 годом на 46,5 процента.