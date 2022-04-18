Скопье, , 23:27 — REGNUM Македонское новостное агентство Alsat 18 апреля сообщило о том, что с прилавков большинства продуктовых магазинов страны пропало растительное масло. В этот же день в официальной газете Сербии было опубликовано и тем введено в действие решение об отмене запрета на экспорт растительного масла.

Масло stevepb

В настоящее время стоимость литра растительного масла в стране составляет 100 денаров и больше — это 142 рубля и более.

В министерстве сельского хозяйства сообщили, что поставки масла на рынке зависят от контрактов между поставщиками и производителями, а также поставщиками и продавцами.

При этом отмечается, что в стране не хватает сырья для производства растительного масла, а торговые сети задерживают масло на складах.

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