Рим, , 23:04 — REGNUM Из-за резкого роста цен на энергоносители властям стран ЕС придется пересмотреть свои планы по модернизации экономики, на реализацию которых были получены кредитные и грантовые средства от ЕС, пишут обозреватели Affari Italiani 18 апреля.

Флаг Евросоюза

Все расчеты составлялись несколько месяцев назад или даже ранее, их придется вновь оценить с учетом нынешних цен, отметили в бизнес-ассоциации Unimpresa.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.