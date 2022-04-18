Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Американский актёр Джейсон Момоа ведёт переговоры о своём участии в экранизации игры Minecraft. Об этом сообщил журналист Джефф Снайдер 18 апреля.

Джейсон Момоа Gage Skidmore

По словам Снайдера, Момома может озвучить главного героя киноадаптации. Журналист также отметил, что студия Warner Bros., занимающаяся производством картины, надеется превратить Minecraft во франшизу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джейсон Момоа сыграет в десятой части «Форсажа». Премьера киноленты запланирована на 2023 год.

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